رسميًا – سامسونج تعمل على شاشات قابلة للإنزلاق والدوران

أكدت اليوم شركة Samsung Display التابعة لشركة سامسونج للإلكترونيات أنها تعمل فعليًا على شاشات قابلة للإنزلاق والدوران، وهي شاشات مشابهة لتلك التي كشفت عنها إل جي في بشكل ترويجي في حدث CES الماضي، هذا إلى جانب أن سامسونج قد شاركت بعض المعلومات المثيرة حول الشاشات الجديدة.

سامسونج تعمل على شاشات قابلة للإنزلاق والدوران

الكشف قد جاء من طرف Choi Kwon نائب رئيس شركة سامسونج ديسبلاي، وهو ما قد جاء بعد كشف الشركة عن نتائجها المالية لعام 2020، وهذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف رسميًا من طرف سامسونج عن عملها على هذه التقنية، لكن هذا لا يمنع أن هناك تسريبات قد ظهرت سابقًا.

الشاشات القابلة للإنزلاق أو الدوران هي نوع جديد من أنواع الشاشات القابلة للطي، لكن هذه الشاشات ستكون قابلة للطي بشكل دائري، وكأنها “سوار” مثل الأسورة التي يتم ارتدائها في اليد، لكن وتمامًا مثل الشاشات القابلة للطي العادية فكل شركة من الشركات المتنافسة سيكون لها طريقتها في تطبيق هذه الخاصية.

سامسونج -وتحديدًا Samsung Displays- متفوقة حاليًا من أكثر من اتجاه، هذا حيث أن العملاقة الكورية هي أفضل من يبيع هواتف قابلة للطي في الوقت الحالي! وهي الهواتف المتمثلة في هواتف جالكسي Z فولد وجالكسي Z فليب، هذا إلى جانب تطور الشركة في الشاشات العادية سواء من ناحية تقنيات الأوليد أو من ناحية التردد المرتفع والقابل للتخصيص.