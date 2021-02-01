هل يجبر الاتحاد الأوروبي ابل على إزالة منفذ Lightning التقليدي من الايفون؟

صوت البرلمان الأوروبي بغالبية أعضائه على وضع معيار لكابلات شحن الأجهزة المختلفة، وبناءً عليه سوف يتعين على الأعضاء صياغة مشروع قانون والتصويت عليه منتصف العام الجاري حتى يتم تنفيذه.

هذا التوجه من البرلمان الأوروبي يهدف إلى تقليل المخلفات الإلكترونية الناجمة عن استخدام كابلات وتوصيلات شحن مختلفة وذلك عبر توحيد توصيلات ومنافذ الشحن.

الشركات المصنعة لهواتف الايفون ليس لديها مشكلة في ذلك لأنها بالفعل انتقلت إلى الاعتماد على منفذ USB C اما ابل فهي الشركة الوحيدة التي لازالت تستخدم منفذ Lightning الخاص بها في هواتف الايفون ومعظم أجهزة الايباد، مما يعني أنها قد تضطر لإزالته واستبداله بمنفذ USB C.

من الناحية العملية، فإن توحيد منفذ الشحن سوف يريح المستخدم كثيراً ويحسن تجربة الاستخدام كما أنه سيقلل حجم نفايات الكابلات التي تضر بالبيئة.

ابل ردت رسمياً على قرار البرلمان الأوروبي وقالت إن توحيد وصلات الشحن سوف يخنق الإبداع، وأن على اللجان البرلمانية المعنية التوصل إلى حلول أخرى لا تحد من الابتكار على حد تعبير المتحدث الرسمي لأبل.

تصريحات ابل تبدو في الحقيقة مثيرة للسخرية وتناقض نفسها وبعيدة عن الصواب، وهي ذات الشركة التي قررت من تلقاء نفسها أن إزالة الشاحن من علبة شراء الايفون سيكون من أجل الحفاظ على البيئة.

أيضاً منفذ شحن وكابلات USB C موجودة لدى الشركات المنافسة وهي التي تقدم سرعات شحن ونقل بيانات أكبر بكثير مما يقدمه منفذ Lightning في الايفون.

ابل نفسها قررت الانتقال إلى منفذ USB C في أجهزة ايباد برو و ايباد اير الأحدث، فلا يوجد مبرر أمام ابل يمنعها من أن تقدم على تلك الخطوة أيضاً في هواتف الايفون.

حالياً هناك تقارير تتحدث عن نية ابل الاستغناء بالكلية عن منفذ الشحن والاتجاه إلى الشحن اللاسلكي وقد نرى هذا العام إصدار أو أكثر من الايفون بدون منفذ شحن.

هل أنت مع التوجه إلى منفذ USB C في الايفون عوضاً عن منفذ Lightning ؟