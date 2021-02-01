مستشعر سامسونج بدقة 200 ميجابيكسل جاهز – سنراه في هاتف ZTE Axon 30 أولًا

لعلّنا نتذكّر هاتف ZTE Axon 20 Pro، وهو الهاتف الأول في العالم الذي يأتي فعليًا مع كاميرا أسفل الشاشة، وقد حدّثناكم عنه أكثر من مرة سابقًا، اليوم بدأت شركة ZTE الصينية في التشويق للإصدار الثاني، هاتف ZTE Axon 30 Pro والذي سيركز أيضًا على الكاميرات، لكن على الكاميرا الخلفية في هذه المرة.

مستشعر سامسونج بدقة 200 ميجابيكسل في هاتف ZTE Axon 30

مستشعر سامسونج ذو الدقة 108 ميجابيكسل بإصداراته المختلفة هو مستشعر شائع ومنتشر في الوقت الحالي، وسامسونج لازالت تعتمد عليه بشكل رئيسي، هذا طبعًا بجانب ظهور هذا المستشعر في هواتف من شاومي وغيرها من الشركات الصينية، والأمر سيتكرر مع ZTE والتي ستكون أول شركة تستخدم مستشعر سامسونج بدقة 200 ميجابيكسل عالميًا.

طبقًا لتسريب على موقع ويبو الصيني، هاتف ZTE Axon 30 Pro المنتظر -وهو هاتف رائد بالطبع- سيدعم مستشعر سامسونج بدقة 200 ميجابيكسل، هذا إلى جانب كون هذا المستشعر بحجم 1/1.37 إنش من حيث السينسور، وحجم البيكسل سيكون 1.28um مع إمكانية تركيز بحجم 0.64um.

المستشعر قادم مع تقنية دمج للبيكسلات بشكل رباعي، أي أن الصورة الملتقطة سيتم ضغطها لتكون بدقة 50 ميجابيكسل لكن مع تفاصيل أكثر بدون شك، أيضًا فالمستشعر -وحسب التسريبات- سيدعم تصوير الفيديو بدقة 16K! وببساطة نظام الكاميرا الجديد سيكون الأقوى على الإطلاق في 2021 طبقًا لمصادر عديدة.

هاتف ZTE القادم سيستخدم معالج كوالكوم سنابدراجون 888 الرائد، لأن هذا المعالج هو مثالي لتحمل قوة هذا المستشعر! وبدون شك سنرى هذا المستشعر بهذه القدرات في هواتف سامسونج مستقبلًا.