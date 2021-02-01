أفضل أجهزة استقبال الأقمار الصناعية أو الرسيفرات في 2021

في الوقت الحالي لا يمكن أن نختلف على أن وجود أحد أجهزة استقبال الأقمار الصناعية في المنزل شيء لا غنى عنه بأي حال من الأحوال طالما أنك تستخدم التليفزيون العادي وليس الذي يعتمد على الإنترنت، وطبعاً لا نختلف على أن التليفزيون العادي صار جزءاً من حياتنا وعلى الرغم من وجود الكثير من الاختراعات الأخرى إلا أن الكثير من الناس يفضلون أجهزة التلفزيون التي تعمل عبر الأقمار الصناعية ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو تنوع الخيارات التي تُقدمها، وبطبيعة الحال للاستمتاع بقنوات فضائية كثيرة وبجودة إشارة عالية فبالتأكيد ستحتاج إلى أفضل أجهزة استقبال الأقمار الصناعية وهذا ما نتحدث عنه في هذا المقال.

أفضل أجهزة استقبال الأقمار الصناعية:

1. GT MEDIA V7S HD Satellite

نبدأ هذه القائمة بهذا الجهاز الرائع الذي يعتبر وبدون مبالغة أحد أفضل أجهزة استقبال الأقمار الصناعية أو الرسيفرات المتواجدة في السوق حالياً وذلك لأنه يعطي قيمة جيدة جداً نظير المال المدفوع فيه، الجهاز يعطي جودة Full HD ويمكن من خلاله استقبال عدد كبير جداً من القنوات الواضحة كما أنه يتضمن ميزة تحرير القنوات المختلفة، الجهاز أيضاً يمكن من خلاله تشغيل اليوتيوب والعديد من المنصات الأخرى بفضل وجود منفذ USB WiFi وهذه ميزة أكثر من رائعة، يبلغ سعر هذا الجهاز الرائع 36.99 دولار.

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2. GT MEDIA V8 PRO2

هذا الجهاز أيضاً يحمل نفس العلامة التجارية الخاصة بالجهاز السابق وهي GT MEDIA والتي تعتبر أشهر علامة تجارية في مجال صناعة أجهزة استقبال الأقمار الصناعية، هذا الجهاز يعتبر إصدار آخر من العلامة التجارية ويتميز بمجموعة من الأمور التي قد تناسب البعض أهما أنه يدعم تشغيل اليوتيوب والعديد من المنصات الأخرى التي تعمل عبر الإنترنت وذلك بفضل وجود انتينا خاصة باستقبال الوايفاي والتي تأتي معه كما أنه أيضاً يحتوي على منفذ ايثرنت ليتصل بالإنترنت بشكل مباشر، الجهاز يمكن تثبيت عليه ما يصل إلى 10 آلاف قناة والجدير بالذكر أنه يعطي جودة صورة Full HD أما بالنسبة لسعر هذا الجهاز فيبلغ 59.99 دولار.

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3. Free to Air FTA HD

لا يختلف هذا الرسيفر كذلك عن أجهزة استقبال الأقمار الصناعية الأخرى وبخاصة الجهاز الأول كونه متوافق بالكامل مع DVB وكذلك يدعم البحث الكامل عن الأقمار الصناعية وإضافة عدد كبير جداً من القنوات وطبعاً لا ننسى أنه يعطي جودة عالية جداً وبالتالي هو متوافق مع أجهزة التليفزيون القديمة والحديثة كذلك، ربما الميزة التي يفتقر لها هذا الجهاز هي أنه لا يحتوي على منفذ لتوصيله بالإنترنت ولكنه يحتوي على منفذ لاستقبال القنوات المشفرة والأرضية، يبلغ سعر هذا الجهاز 37 دولار.

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4. Dish Wally HD Receiver

ننتقل الآن لهذا الرسيفر الذي يعتبر أيضاً أحد أقوى وأفضل أجهزة استقبال الأقمار الصناعية الموجودة بالسوق، حتى لا نتكلم كثيراً فهذا الجهاز به المميزات الموجودة في الأجهزة السابقة ولا ننسى أن نذكر بأنه عالي جداً من ناحية الجودة وربما هذا هو التفسير السليم لأن يكون هذا الجهاز هو الأعلى من ناحية السعر في هذه القائمة، الشيء المُلفت للانتباه في هذا الجهاز أنه حاصل على تقييم أكثر من رائع على موقع أمازون ويبلغ سعر هذا الأخير 95.99 دولار.

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5. fosa Full HD 1080P

ننتقل الآن للجهاز الأخير في هذه القائمة والذي يأتي بكل المميزات الموجودة في الجهاز الثاني في هذه القائمة وأهمها أنه يأتي مع وحدة وايفاي مدمجة كما أنه أيضاً يحتوي على منفذ ايثرنت لتوصيل الإنترنت بكل سهولة وبالتالي سيكون بإمكانك تشغيل اليوتيوب وغيره من المنصات التي تعمل بالإنترنت بدون مشاكل وبأعلى جودة، الجهاز أيضاً يدعم IPTV وكذلك يمكن إضافة عليه عدد كبير جداً من القنوات دون حدوث أي مشاكل، يبلغ سعر هذا الأخير 78.49 دولار.

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