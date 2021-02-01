التدليك بالأحجار الدافئة.. 5 فوائد لا تفوّتها

يمكن الحصول على العديد من الفوائد من خلال اعتماد طريقة التدليك بالأحجار، ففي هذه الحالة يتم تسخينها على درجة حرارة تتراوح بين 130 و145 درجة مئوية، وبعد هذا تطبّق على مناطق عدة من الجسم، وخصوصًا العمود الفقري، الصدر، المعدة، الوجه، راحتي اليدين والقدمين، ويساعد هذا على تحقيق خمس فوائد للتدليك بالأحجار الدافئة.

أهمية التدليك بالأحجار

أصبح التدليك بالأحجار الدافئة من الطرق الشائعة التي تُساعد على التخلّص من العديد من الأوجاع وعلى الشعور بالارتياح، ليس عليك سوى أن تطبّقيها لتحقيق هذه الفوائد.

1 تهدئة أوجاع العضلات:

تعتبر هذه الفائدة الكبرى التي يمكن تحقيقها من خلال عملية التدليك بالأحجار الساخنة، فهي تعمل على زيادة تدفق الدم إلى منطقة الوجع، والحدّ من التشنّجات العضلية، كما أنها تُخفّف تأثير الالتهابات.

2 الحدّ من التوتر والقلق

يُعاني من هذه المشكلة عدد كبير جدًا من الأشخاص في العالم، وهو ما ينتج غالبًا عن الأفكار السلبية، وتتوفر علاجات متعددة للمشكلة، وأبرزها التدليك بهذه الطريقة. فهذا يُساهم في تعزيز الطاقة الإيجابية وتحقيق الانسجام بين الجسم والذهن.

3 تأمين مرونة المفاصل

من الممكن أن يُسبّب وجع المفاصل صعوبة في التحرك والتنقل لدى الكثير من الأشخاص، ومن المفيد في هذه الحالة اللجوء إلى التدليك بالأحجار الدافئة، فهذا النوع من العلاج يساعد على استرخاء العضلات، والحدّ من حدوث الالتهابات وما يمكن أن ينتج عنها من مشكلات.

4 تحسين نوعية النوم

يمكن المعاناة من الأرق أو النوم المتقطع لأسباب عدة أبرزها التوتر والقلق والوجع الجسدي. ومن الممكن هذا التدليك أن يُساهم في الحدّ من تأثير هذه العوامل، وتعزيز القدرة على النوم العميق والجيد.

5 كذلك يمكن للتدليك بالأحجار الدافئة أن يعود بالفائدة على البشرة، وهذا يرتبط بأنه يعمل على تحسين الدورة الدموية وتخليص الجسم من السموم، والبقايا الضارة ومدّ نسيج الجلد بالأوكسيجين الذي يُؤمّن نعومته ونضارته وجماله.

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