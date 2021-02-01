اللغة العربية بالمرتبة 17 في ويكيبيديا.. والإنجليزية الأكثر انتشارًا

يُعد موقع ويكيبيديا، أحد أكثر الموسوعات العالمية المليئة بالمعلومات في مختلف المجالات، منها الرياضية والعلمية والأدبية والتاريخية وغير ذلك.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمنصة فإن هناك 317 إصداراً من ويكيبيديا كل إصدار بلغة مختلفة عن الأخرى.

ونشر الموقع الرسمي للمنصة تصنيفًا كشف فيه عن أكثر اللغات انتشارًا على المنصة، وذلك بناءً على عدد المقالات المنشورة بهذه اللغة.

وحتى تاريخ كتابة هذا المقال، تُعد اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر انتشارًا على ويكيبيديا، وذلك بـ6 ملايين و230 ألف مقال.

أما المركز الثاني فكان مفاجأة كبرى، حيث تحتله اللغة السيبوانية، هي لغة يتحدث بها حوالي 21 مليون نسمة في الفلبين، كما تعد أكثر لغة أصلية تُنطق بواسطة السكان الفلبينيين على الرغم من عدم تدريسها في المدارس والجامعات، وتحتل مركز الوصافة في ويكيبيديا بـ 5 ملايين و493 ألف مقال.

وفي المركز الثالث اللغة السويدية بـ3 ملايين و400 ألف مقال، ورابعًا اللغة الألمانية وخامسًا اللغة الفرنسية.

أما اللغة العربية فجاءت في المركز 15، وهنا قامت المنصة بتحديد اللغة العربية المصرية وذلك بمليون و193 ألف مقال على ويكيبيديا تم كتابتهم باللغة المصرية العامية.

أما اللغة العربية الفصحى فقد جاءت في المركز 17، وذلك بمليون و100 ألف مقال، أي أن هناك مليونين و293 ألف مقال باللغة العربية على ويكيبيديا، بنسبة 4.1% من المقالات المكتوبة في المنصة.

وحسب التصنيف فإن 18 لغة في العالم تمتلك أكثر من مليون مقال على المنصة، و7 لغات أكثر من 500 ألف مقال، و44 لغة أكثر من 100 ألف مقال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية