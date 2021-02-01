منصة يوتيوب هي واحدة من أكثر المنصات المحبوبة على الإنترنت، ولا شك أننا نقضي ساعات طويلة أسبوعيًا في مشاهدة الفيديوهات عليها، والمنصة تعلم مدى شعبيتها لذلك فهي تستمر في تجربة مميزات وخواص جديدة بشكل دوري، واليوم نحدّثكم عن خاصية مشاركة جزء من الفيديو التي تختبرها المنصة حاليًا.

يوتيوب يختبر خاصية مشاركة جزء من الفيديو

الخاصية الجديدة ستتيح للمستخدمين مشاركة جزء صغير محبب لهم من أي مقطع على المنصة، وهذا الجزء سيكون حقًا صغير من حيث المدة على غرار فيديوهات تيك توك! سيكون بإمكانك مشاركة أي جزء من أي فيديو بطول يتراوح بين 5 ثواني و60 ثانية.

الخاصية الاختبارية موجودة حاليًا على تطبيق يوتيوب للأندرويد وعلى موقع يوتيوب على المتصفح لأجهزة الكمبيوتر، وحتى الآن لازالت الخاصية اختبارية على عدد محدود جدًا من المقاطع، وأبرز هذه المقاطع هو فيديو Sneak Peak: Clips وهو الفيديو الترويجي للخاصية الجديدة الذي نشرته يوتيوب بشكل رسمي.

عند فتح المقطع السابق ذكره أو فيديو آخر من الفيديوهات المتاحة في الاختبار سيظهر لك خيار باسم “Clips” ومن خلاله وكما بالصور السابقة يُمكنك ببساطة أن تعيد مشاركة جزء محدد من الفيديو بدلًا من مشاركة الفيديو بالكامل، وهذه الخاصية ستساعد على إعادة إحياء الأجزاء المحبوبة من الفيديوهات الطويلة وستساعدك في أمور أخرى عديدة بلا شك خصوصًا لصناع المحتوى.

ما رأيك إذن؟ وهل ترى أن هذه الخاصية فعلًا ستساعد يوتيوب في تحقيق نجاح إضافي؟ شاركنا الآن.