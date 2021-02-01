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فوائد مضغ بذور السمسم.. من الأسنان إلى الجهاز الهضمي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت خبيرة التغذية “نيتي شيث” الناس لمضغ بذور السمسم المحمص في فترة الصباح، وقالت إنّ بذور السمسم المحمص مفيدة لتقوية اللثة وحماية الأسنان.

وطلبت “نيتي” من الأشخاص تنظيف أسنانهم بعد مضغ البذور باستخدام فرشاة أسنان ناعمة، ودون أن يقوموا باستخدام معجون الأسنان.

وقالت الخبيرة إنّ بذور السمسم غنية بالكالسيوم، وتساهم في الحفاظ على العظام حول الأسنان واللثة، بالإضافة لدورها في التخلص من البلاك وبناء مينا الأسنان.

وأشارت إلى أنّ مضغ هذه البذور في وقت مُبكر يساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي، تقوية الشعر، علاج الإمساك لدى كبار السن، بالإضافة لدورها في تهدئة السعال الجاف والمتقلب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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