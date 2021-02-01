تعرف على ميزة BlastDoor الأمنية الجديدة من ابل!

ابل قامت بتحديث نظام iOS 14 و iPadOS 14 مؤخراً وقامت بإضافة ميزة أمنية مهمة للغاية وهي ميزة تعرف باسم BlastDoor لزيادة مستوى الأمان وسد الثغرات في تطبيق المراسلة iMessage الخاص بها.

ما هي ميزة BlastDoor الجديدة؟

ابل نفسها لم تشارك أي معلومات حولها، كما أنها لم تقم بالإشارة إلى الثغرات الأمنية التي قامت بإصلاحها في ملف التغييرات في تحديث iPadOS / iOS 14.4 الذي صدر مؤخراً.

السيد صاميول جروب هو باحث أمني يعمل لدى جوجل في مشروع أمنى يُعرف باسم Google Project Zero قام بمشاركة بعض التفاصيل الهامة حول ميزة BlastDoor من ابل.

هذه الميزة مهمتها باختصار فحص الرسائل والبيانات الغير موثوقة التي تمر عبر تطبيق المراسة iMessage في وضعية الحماية SandBox.

بعبارات أكثر بساطة، فإن ميزة BlastDoor سوف تتحقق من جميع الرسائل الواردة وتفحص محتواها بحثاً عن أي كود خبيث في بيئة آمنة مغلقة داخل تطبيق iMessage بعيداً عن النظام نفسه لمنع الكود الخبيث من إصابة النظام أو الوصول لأية بيانات حساسة.

تأتي هذه التطويرات من ابل على وقع استغلال ثغرات في تطبيق المراسلة الخاص بها iMessage قامت بها جهات حكومية في بعض الدول من أجل التجسس على الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ورجال أعمال مشهورين العام الماضي.

وقد تم اكتشاف هذه الثغرات بواسطة شركة أمنية كندية تدعى Citizen Lab في تحقيق مستقل لها.

إذا كنت تستخدم هاتف ايفون أو جهاز ايباد تأكد من تحديث النظام لديك إلى آخر إصدار فلا يتعلق الأمر فقط بالمزايا الظاهرة وإنما كذلك بالنواحي الأمنية التي تزداد أهميتها إن كنت تعتمد على تطبيق iMessage أو أي من تطبيقات المراسلة الأخرى.

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