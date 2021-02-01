تامر حسني يُفاجِئ معجبة فقدت ذاكرتها وتذكّرت أغانيه

لبّى الفنان المصري تامر حسني دعوة عائلة إحدى معجباته التي فقدت ذاكرتها وأصيبت بالشلل بعد تعرّضها لحادثٍ أليم أودى بحياة والدتها.

وقال النجم المصري إنّ الفريق المعالج للفتاة أبلغه فقدانها الذاكرة بشكل كامل باستثناء اسمه وأغانيه، وهذا ما دفعه لزيارتها في محاولة منه لمساعدتها على استعادة ذاكرتها وتجاوز المحنة التي تمر بها.

ونشر تامر حسني ملخص اللقاء على حسابه في إنستجرام، وقال إنّه كان فخوراً بمقابلته الشابة بيرهان، وشكرها على كلامها الجميل ومشاعرها الصادقة التي تكنها له، وأشار إلى أنّ سعادته بمقابلتها تفوق سعادتها بمقابلته.

وتمنّى النجم المصري الشفاء العاجل للشابة، وطلب منها أن تكون أقوى وأفضل لتتابع حياتها بشكل طبيعي.

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