كندي يُنفّذ المهمة المستحيلة ليدخل موسوعة غينيس

تمكن الكندي “مايك جان” من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما نجح في تحقيق المهمة المستحيلة وتناول 3 رؤوس من الفلفل الحار من فصيلة كارولينا ريبر في 9.72 ثانية.

ونشر المسؤولون في موسوعة غينيس فيديو يُظهر قيام الشاب الكندي الذي يعيش في منطقة لندن بمدينة “أونتاريو” الكندية بالتهام الفلفل الحار بوقت قصير، وقالت إنّ المهمة نفّذها مايك يوم 21 نوفمبر الماضي.

وحظي المقطع بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى العديد من الناس ذهولهم بقدرة “مايك” على تحمّل الفلفل الحار.

وقال المسؤولون في غينيس إنّ الفلفل الحار يُوفر 1.5 مليون وحدة سكوفيل الحرارية، وأنّ الشاب الكندي نجح في تحطيم عدة أرقام قياسية في هذا المجال خلال السنوات الماضية.

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