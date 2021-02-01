قصة رجل محظوظ فاز 6 مرات بالجائزة الكبرى

ابتسم الحظ للأمريكي “بريان موس” مرة جديدة وذلك بعدما فاز بجائزة كبرى في اليانصيب للمرة السادسة في حياته.

حيث أعلن المسؤولون عن اليانصيب أنّ “بريان موس” ظفر بجائزة كبرى تصل قيمتها لـ250 ألف دولار أمريكي من لعبة الكلمات المتقاطعة، وقالوا إنّ هذا الفوز هو السادس له، والأكبر في تاريخه.

وعبّر الرجل الذي يملك متجر Newko Sport and Nutrition Health عن سعادته للفوز بالجائزة، وقال إنّه يشارك في اليانصيب لأنّ جزءًا من الأرباح تذهب لإصلاح المرافق في ولاية أيداهو، وخاصةً مدارس أيداهو وصندوق البناء الدائم.

وأشار الرجل المحظوظ لرغبته بتوفير جزء من أرباحه من أجل تعليم ابنه في المدارس والجامعات.

يذكر أنّ “بريان موس” يُعد آخر أمريكي محظوظ يفوز بجائزة كبرى في اليانصيب، حيث فاز في أحد السحوبات بجائزة بقيمة مليار دولار، وهذا ما جعل تبرعاته لمدارس أيداهو تصل لحوالي 960 مليون دولار.

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