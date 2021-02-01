تسريبات تكشف مواصفات هاتف Meizu الجديد

أشارت مجموعة من التسريبات لقرب إعلان شركة Meizu الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة سيحمل اسم Meizu18.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888، ونظام تشغيل Android 11.

ومن المتوقع أن يحصل الهاتف الجديد على شاشة بكامل مساحة الواجهة الأمامية، وستحتوي الشاشة على كاميرا مخفية موجودة في أسفل الشاشة، في حين لم تكشف التسريبات عن عدد الكاميرات الخلفية.

ومن المتوقع أن تأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستتراوح سعة الذاكرة العشوائية بين 4 و6 غيغا بايت.

ولم تكشف التسريبات عن سعة بطارية الهاتف، لكنّها أكدت احتواء الجهاز على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث، شريحة NFC.

يذكر أنّ التسريبات أكدت عزم الشركة الصينية على طرح الهاتف في الربع الأول من العام الجاري دون أن تكشف عن سعره.

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