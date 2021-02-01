جديد Infinix.. هاتف بـ5 كاميرات وبطارية قوية جدا

رفعت شركة Infinix الصينية النقاب عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Infinix 8i.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio G80، ومعالج رسوميات Mail G52 MC2، ونظام تشغيل Android.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة IPS LCD 6.78 بوصة، ودقة 720*1640، وجودة عرض HD، بكثافة بيكسلات 264 بكسل لكل إنش، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرات الثلاثة الأخرى.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 و6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 160 دولارا أمريكيا.

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