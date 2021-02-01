شركة Razer تُطلق أسرع فأرة ألعاب في العالم

كشفت شركة Razer الأمريكية عن أسرع فأرة ألعاب في العالم والتي أطلقت عليها Viper 8K.

وجاءت هذه بوزن 71 غراما، مع كابل Razer Speedflex وأزرار ضوئية تضمن استجابة لمسية خاصة.

وتتميز الفأرة الجديدة بمعدل أخذ عينات يصل إلى 8000 هرتز، وباحتوائها على تقنية HyperPolling التي ساهمت في خفض زمن الوصول من 1 مللي ثانية إلى 0.125 مللي ثانية.

وزودت الشركة الأمريكية فأرة Viper 8K بمستشعر بصري Razer +Focus بدقة وضوح 20000 بيكسل في البوصة المربعة.

وستحتوي الفأرة على 8 أزرار يمكن للمستخدم برمجتها مع برنامج Razer Synapse وتخزين 5 ملفات مختلفة عليها.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق فأرتها الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 80 دولارا أمريكيا.

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