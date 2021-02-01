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ميزة جديدة في Teams لتسهيل التواصل

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير تطبيق Teams قامت شركة مايكروسوفت الأمريكية باختبار ميزة جديدة اسمها Live Captions.

وستعمل الميزة الجديدة على تسهيل التواصل بين المستخدمين أثناء إجراء مكالمات الفيديو، فعند تفعيل الميزة الجديدة سيقوم التطبيق بتحويل الكلام إلى عبارات نصية مما يساعد الصمم وضعيفي السمع على فهم المطلوب.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنّ الميزة الجديدة ستدعم اللغة الإنجليزية في الفترة التجريبية قبل أن تدعم لغات أخرى كالإسبانية، الألمانية، الفرنسية، البرازيلية، والهولندية عندما ستطلقها بشكل رسمي في مارس القادم.

يذكر أن مايكروسوفت أضافت مجموعة كبيرة من المميزات لتطبيق Teams خلال الفترة الماضية كميزة عزل الضوضاء، وعرض صور الموجودين في مكالمة الفيديو بإطار واحد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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