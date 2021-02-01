وفاة مارك ويلمور كاتب سلسلة “سمبسون”

أعلن “لاري ويلمور” وفاة شقيقه “مارك ويلمور” كاتب سلسلة “سمبسون” الكرتونية الشهيرة في أمريكا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووصف “لاري” شقيقه الراحل بألطف وأحن شخص، وقال إنّه كان يعاني من مشاكل صحية خلال الفترة الماضية، قبل أن يصاب بالفيروس السريع الانتشار والذي تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقاً.

ويعد الكاتب الراحل واحداً من أشهر الكتاب وقدّم أعمالاً عديدة، بالإضافة لسلسلة سمبسون كسلسلة ليفين كولر، وإف إيز فور فاميلي.

يذكر أنّ مارك ويلمور نال جائزة إيمي الشهيرة عن إبداعاته في سلسلة سمبسون، التي أثارت جدلاً عالمياً بتوقعها الكثير التي جرت بعد عرض حلقاتها بسنوات.

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