أحلام تشوّق جمهورها لألبومها الجديد

نشرت الفنانة أحلام صورة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي الملصق الإعلاني لألبومها الجديد “فدوة لعيونك”.

وقالت الفنانة الإماراتية إنّ ألبومها الجديد سيُطلق في فبراير الجاري، وسيحتوي على أغانٍ فريدة ورائعة باللهجة الخليجية.

وتهدف النجمة الإماراتية لتعويض غيابها الطويل عن عشاقها الذي استمر لـ5 سنوات، من خلال إطلاق 20 أغنية في الألبوم الجديد.

وتعاونت “أحلام” في هذا الألبوم مع عدد من الشعراء والمُلحنين والمُوزعين كمحمد الخيامي، وليد فايز، تركي آل شيخ، خالد الفيصل، الأمير بدر بن عبد المحسن، فيصل الشعلان، الشاعرة الجادل، ومعتزة وغيرهم.

ومن أهم أغاني الألبوم الجديد نذكر عيوني بس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، سر معلن، ما سألت إلّا عليك، تشرق الشمس وتغيب وغيرها.

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