منوعات

الحكومة الفرنسية قد تستخدم لقاح كورونا الروسي

تم النشر منذُ 40 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مصادر في الحكومة الفرنسية إنّ باريس يمكن أن تستخدم لقاح Sputnik V الروسي في تطعيم سكانها من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنّ الاستخدام سيكون رسمياً في حال وافقت عليه لجنة الصحة الفرنسية العليا، وفي حال اعتبرته وكالة الأدوية الأوروبية آمناً وفعالاً.

ونوهت الحكومة لعدم اهتمامها بمصدر الدواء في حال كان اللقاح فعالاً، وآمناً ويساعد في كبح جماح فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة عشرات الآلاف في فرنسا.

وكانت فرنسا قد أطلقت في 27 ديسمبر حملة التطعيم لسكانها، واعتمدت فيها على لقاح شركة موديرنا، ولقاح شركتي فايزر وبايونتيك.

يذكر أنّ الصحة الفرنسية أعلنت عن تطعيم أكثر من 1.4 مليون باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك