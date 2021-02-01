الحكومة الفرنسية قد تستخدم لقاح كورونا الروسي

قالت مصادر في الحكومة الفرنسية إنّ باريس يمكن أن تستخدم لقاح Sputnik V الروسي في تطعيم سكانها من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنّ الاستخدام سيكون رسمياً في حال وافقت عليه لجنة الصحة الفرنسية العليا، وفي حال اعتبرته وكالة الأدوية الأوروبية آمناً وفعالاً.

ونوهت الحكومة لعدم اهتمامها بمصدر الدواء في حال كان اللقاح فعالاً، وآمناً ويساعد في كبح جماح فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة عشرات الآلاف في فرنسا.

وكانت فرنسا قد أطلقت في 27 ديسمبر حملة التطعيم لسكانها، واعتمدت فيها على لقاح شركة موديرنا، ولقاح شركتي فايزر وبايونتيك.

يذكر أنّ الصحة الفرنسية أعلنت عن تطعيم أكثر من 1.4 مليون باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

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