مُراهقة تغلّبت على السرطان.. وهزمها كورونا

فشلت المراهقة الأمريكية أسبن ديك البالغة من العمر 17 عاماً في التغلب على فيروس كورونا، على الرغم من انتصارها على مرض السرطان لـ3 مرات.

وكانت المراهقة التي تعيش في ولاية ميسوري الأمريكية قد نجحت في التغلب على سرطان الدم الليمفاوي 3 مرات، بعد خضوعها لعملية زرع نخاع العظام والعلاج المناعي بالخلايا التالية المستضدة.

وأدخلت الشابة الأمريكية للمستشفى في ديسمبر الماضي بعد معاناتها من الحمة، وأثبتت الفحوصات التي أجريت لها إصابتها بكورونا.

وحاولت عائلتها جمع التبرعات من أجل علاجها، حيث أطلقوا حملة على أحد مواقع التبرعات، إلّا أنّ وفاتها المفاجئة صدمت منظمو الحملة الذين أعلنوا وفاتها وشكروا المتبرعين، وقالوا إنّهم لن يردوا بعد الآن على الرسائل والمكالمات الواردة لأنّ أسبن ديك توفيت.

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