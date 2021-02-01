رحيل عازف الغيتار الشهير “هيلتون فالنتاين”

أعلنت وسائل إعلام بريطانية وفاة عازف الغيتار البريطاني “هيلتون فالنتاين” عن عمرٍ يناهز 77 عاماً بعد معاناته من أمراض الشيخوخة.

ويُعد العازف الشهير أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة الورك “ذا أينمالز” التي تأسست عام 1963 على يده ويد المغني إريك بوردون، عازف الغيتار تشاس تشاندلر، وعازف الطبول جون ستيل.

وحققت الفرقة شهرةً كبيرةً بعد تأسيسها، وذلك بسبب انتمائها للطبقة العمالية، وتعد أغنية “ذا هوس أوف ذا رايزينغ صن” من أهم أغانيها، قبل أن يتم حلها في العام 1966.

يذكر أنّ الفنان الراحل سجل بعد حل الفرقة ألبوما غنائيا واحدا حمل عنوان أول إن يور هيد.

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