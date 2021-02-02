أحمد فهمي: “مش عايز عيالي يحتاجوا لحد”

أكد الفنان المصري، أحمد فهمي، أن نشأته في أسرة فقيرة، وأن معاناته كانت منذ أيام الطفولة، إلا أنها لم تتسبب له عقدة نفسية له، وتصرف بطريقة طبيعية بعدما كون ثروة من العمل في الوسط الفني.

وأوضح فهمي، خلال حديثه لـ MBC، أنه استفاد من نصيحة والده ببذل أقصى جهد لتأمين مستقبله ماديا قبل بلوغ عامه ال 45.

وأضاف الفنان أحمد فهمي، بقوله: “ولدت في عائلة فقيرة، ولدي 5 إخوات بنات وأخين من والدي، وكنا عائلة كبيرة وأبويا كان مرتبه قليل وحياتنا ماشية بصعوبة، وكان ترتيب بين اخواتي قبل الأخيرة، وابويا كان بيجيبلي جزمة مرة واحدة كل سنة، واللى حصل وأنا صغير معمليش عقدة لما اتشهرت وبقيت نجم ومعايا فلوس”.

وتابع الفنان حديثه عن أسرته وبدايته، “عقدتي الوحيدة دلوقتي في الجزم، أنا أكتر شخص في العالم بيحب يشتري جزم، وافتكر إنى كنت بحاول أجمع مصروفي وأنا صغير علشان أوفر جزمة تانية غير اللى الجزمة اللي أبويا بيجيبهالي.. المال بالنسبة لي مهم علشان تأمين مستقبل عيالي، ومش عايزهم يحتاجوا لحد”.

وعن نصيحة والده، ذكر أحمد فهمي، “أبويا كان دايما يقولي اقعد اشتغل من قلبك لحد لما يبقي عندك 45 سنة واذا حصل لأي شيء إنك متقدرش تشتغل تكون مكون نفسك بشكل كويس وتقدر تعيش حياتك دون الحاجة لأحد لأن قوتك البدنية وصحتك هتقل بعد الـ45 سنة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية