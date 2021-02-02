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تيم الحسن يتقاسم مع رزان جمال بطولة مسلسل “أنا”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعاد الفنان السوري، تيم حسن، نشر الفيديو الترويجي الخاص بمسلسل “أنا” الذي يتقاسم بطولته مع الممثلة رزان جمال في أول عمل لها في لبنان.

وكُتب على الفيديو الترويجي: “في مشاهد منتمنى الحياة توقف عندا وفي مسلسلات منتمنى تبلش وما توقف بعمرا . رزان جمال من مسلسل أنا المنتظر للنجم تيم حسن”.

ورحّب جمهور تيم حسن، بالعمل الجديد الذي أطلت فيه رزان في البرومو الخاص به بمشاهد جريئة.

ويعدّ مسلسل “أنا”، من إخراج سامر البرقاوي وكتابة الدكتورة عبير شرارة، ويشارك في بطولته إلى جانب تيم حسن ورزان جمال، جوزف بو نصار وديامان أبو عبود وإيلي متري. من 10 حلقات وهو من إنتاج الصباح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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