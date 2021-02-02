بسمة وهبة: ما حدث بين عمرو دياب ودينا الشربيني سببه “الحسد”

وصفت الإعلامية بسمة وهبة، نهاية العلاقة بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، بأن وراءها “الحسد” وهو السبب الحقيقي وراء أزمات بين عمرو ودينا.

وأوضحت وهبة، عبر صفحتها على الإنستغرام، خلال لقاءها مع عمرو دياب، “أن الثنائي الشهير يحتاج لبعض التنازلات حتى يتمكنا من استعادة قصة حبهما، وأشارت إلى أن المشاعر الرقيقة بين عمرو ودينا لا يمكن تعويضها بالمال أو الشهرة”.

وبثّت بسمة وهبة، مقطعا مصورا عبر حسابها على إنستقرام، بدأته بمشهد لقاء عمرو دياب في دبي، وعلّقت قائلة: “دلوقتي أنا عرفت عمرو دياب ودينا الشربينى سابوا بعض ليه!.. للأسف عرفت سابو بعض ليه.. من نبرنا يا جماعة.. قمر يا جماعة وجميل وبيبي ومتواضع وكل حاجة حلوة فيه، وهي كمان أيضًا.. بس الناس جابتهم الأرض من النبر والحسد والعنين وبعدين سابو بعض خلاص”.

أضافت بسمة وهبة: “الناس مش سايبينهم في حالاهم وبيسخنوهم على بعض”.

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