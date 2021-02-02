بيومي فؤاد يشارك متابيعه صورة له أيام الدراسة

نشر الفنان بيومي فؤاد، لمتابعيه صورة له في مرحلة الشباب أثناء دراسته ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان بيومي فؤاد، قد عرض مؤخرا فاد فيلم “وقفة رجالة” بمشاركة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل في ظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.

وتدور أحداث الفيلم، حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

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