أنجلينا جولي تعرض لوحة رسمها تشرشل في مزاد علني

قرّرت نجمة هوليوود أنجلينا جولي، عرض لوحة رسمها رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، وقدّمها إلى الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت بعد وقت قصير من التخطيط لكيفية الإطاحة بألمانيا النازية، في مزاد الشهر المقبل، وفقًا لدار كريستيز للمزادات.

وبحسب ما نقلته “فوربس” النسخة العربية، فإن لوحة “برج مسجد الكتبية” أو Tower of the Koutoubia Mosque وهي لوحة لأكبر مسجد في مراكش بالمغرب، ستُعرض في حفل كبير لدار كريستي حيث سيُعرض أهم أعمال الفنانين البريطانيين المعاصرين في الأول من مارس/آذار.

وتُقدّر دار كريستي قيمة اللوحة بحوالي 3.4 مليون دولار، وهو رقم قياسي بالنسبة لأعمال تشرشل الفنية.

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