أبدت الفنانة أصالة، رغبتها في كتابة مذكراتها، وذلك في استغلال قدرتها على السرد والتحدث عن ذاتها جيدًا بتلك الطريقة، فيما لفتت إلى أن القصص حول شخصيات بحياتها وصعوبات عاشتها تصلح أن تتحول إلى فيلم.

وأوضحت أصالة لموقع ET، “عم فكر في كتابة مذكراتي قريبًا من أخر ذكرى رجوعًا إلى الوراء، عشان نستغل حفظي للتفاصيل بدي أكتب قصة حياتي، وبدي أعملها محكية، وصار لي أكثر من أسبوعين ببدأ أكتب تفاصيل عن حياتي مع كاتبة صديقة”.

وأضافت الفنانة السورية، “ولأ هي بتوضح مواقف وناس، أنا بشوف أن كل شخص بيعمل شئ بيكون واثق فيه وفخور به وإحنا بس بنحكي على أفعال الآخرين أفعالهم بس”.

وعن رغبتها في تحويل قصتها بالكتاب إلى عمل سينمائي أو درامي، ذكرت أصالة: “حياتي تصلح تكون مسلسل هندي تصلح جدًا مرّات لأنه بالمسلسل الهندي بنشوف البطل أخذ (أسبرين) وعاش بنفكرها مستحيل تكون، أنا حصل معايا كده، وأكيد ناس كتير حصل بحياتهم معجزات وفيه أهوال وأنا بشوف اللي صار معي يستحق يتذكر”.

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