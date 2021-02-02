بروفايل| سالم العالم يحكي عن كرة القدم والسينما وبنغازي

تهدف فكرة “بروفايل”، الاقتراب من الأسماء الليبية التي لها أثر ومشاركة في الحراك الليبي بشكل عام، في الفنون والسياسية والثقافة والعلوم، وكل المجالات، الكُتّاب والمثقفين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني ومن لهم تأثير مباشر وآراء في الثقافة والفِكر، عبر أسئلة محدّدة وشبه موحّدة لكل المشاركين فيها، تعتمد على الإجابات المختصرة.

الاسم: سالم العالم

مواليد: روما 28/11/1968

طفولتي:

كانت بالأحياء القديمة بمدينة بنغازي حول ضريح عمر المختار وسوق الجريد ومنارة “اخريبيش” والأماكن العابقة بذاكرة المدينة وتاريخها العريق تحديدا شارع الشريف.. ودرست الابتدائية بمدرسة المجاهد (الأمير) والإعدادية بمدرسة التحرير (الأمير) والثانوية بشهداء يناير.

الهواية:

تتغير الهوايات حسب الزمن والعمر والصحة في أيام الشباب كانت الهواية لعب كرة القدم الآن أصبحتْ متابعة مباريات كرة القدم على الشاشة، ومن الهوايات المستمرة القراءة ومشاهدة الأفلام السينمائية.. والآن هناك هوايات جديدة بحكم السن كأن تجلس تحكي مع نفسك بالساعات.

التعليم:

أنا حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من كلية الاقتصاد جامعة قاريونس 1991.

وظيفتي: عندما كان جواز السفر الليبي يُذكر فيه المهنة كان مكتوب بجواز سفري المهنة شاعر .. الآن جواز السفر لا يذكر به المهنة فأنا الآن مدير فرع مجلس الثقافة العام طرابلس.

كم عدد أصدقائك المقربين؟

5 أصدقاء

متزوج أم أعزب؟

متزوج

الصورة التي تتمنى أن يضعها الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي؟

أنا لا أتمنى أن يضع الجميع صورة واحدة بمواقع التواصل الاجتماعي، فهذا يلغي التفرد والتميز والفروقات لذلك أفضّل أن يضع كل أحد صورته الشخصية، على الأقل تعرف مع من تتعامل فالصور الشخصية قد تكشف الكثير من شخصية صاحبها.

أشخاص تتمنّى أن يكونوا ضمن أصدقائك، شعراء سياسيين علماء، أوغيرهم، ليس مهما أن يكونوا من ليبيا، أو خارجها، بإمكانك إدراج أي شخصية تاريخية ولها اسم؟

إذا كانت تقصد أشخاصاً على مواقع التواصل الاجتماعي فلديّ أصدقاء افتراضيين من كل الأنواع، أما لو تقصد بالعالم الحقيقي فالحمدلله على ما منحه الله لنا من أصدقاء.

البوست أو التغريدة “المنشور”، الذي ترغب في كتابته ولكنك ترددت في كتابته؟

“ملايين البوستات تخطر على بالي ولا أكتبها لأني مش مؤمن أساسا بجدوى الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي لذلك ما أرغب في كتابته أضعه ضمن نصوصي ليصدر في كتاب، وأحيانا قد أكتبه في مقال ما، وأنشره بإحدى الصحف .. فطريقة تعاملي مع مواقع التواصل الاجتماعي غير طريقة تعاملي مع الواقع”.

هل أصبح العالم الافتراضي عالماً حقيقياً أو العكس.. “اختياري”؟

لدى الكثيرين أصبح العالم الافتراضي عالما حقيقيا ويعيشون بداخله .. شخصياً أتعامل معه أنه افتراضي ولا أعوّل عليه كثيرا.

شخصية تتمنى أن تصل لرئاسة ليبيا؟

لا أعتقد أني متابع للشأن السياسي الليبي بحيث أتمنى وصول شخصية مُعينة للرئاسة، بالنسبة لي اللي يصل يصل أهم حاجة مش أنا .. لأني مش فاضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية