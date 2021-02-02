دراسة: مشروب ساخن يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان

هناك نوعان من الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي للوفاة في بعض الحالات، وهما أمراض القلب والسرطان، ويمكن تعديل خطر الإصابة بهذه الأمراض المزمنة بدرجات متفاوتة.

ووفقًا لموقع “روسيا اليوم”، يوفر اتباع نظام غذائي صحي درعًا وقائيًا ضد أمراض القلب والسرطان، وتشير الأدلة إلى أن شرب شاي الليمون يمكن أن يساعد في تخفيف المخاطر.

وتستمد الفوائد الصحية للقلب من شرب شاي الليمون، من قدرة النبات على درء نذيرين رئيسيين لأمراض القلب – ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

وفي دراسة قائمة على الملاحظة، أعطي 72 متطوعًا إما شاي الليمون أو الشاي الأخضر للشرب، وعانى أولئك الذين شربوا شاي الليمون من انخفاض معتدل في ضغط الدم الانقباضي وزيادة طفيفة في ضغط الدم الانبساطي.

وكان لديهم أيضًا معدل ضربات قلب أقل بشكل ملحوظ، كما ثبت أن عشبة الليمون تقلل ارتفاع نسبة الكوليسترول – وهي مادة دهنية يمكن أن تسد الشرايين.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة “Advanced Pharmaceutical Technology & Research” أن مستخلص زيت عشبة الليمون، ساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الحيوانات.

وعلاوة على ذلك، أكدت الأبحاث التي أُجريت على الفئران، السلامة على المدى الطويل لما يصل إلى 100 ملغ من زيت الليمون العطري يوميًا.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان شاي الليمون له تأثيرات زيت الليمون نفسها.

وتشير الأبحاث إلى أن “السترال” الموجود في عشبة الليمون يمتلك قدرات قوية مضادة للسرطان، ضد بعض خطوط الخلايا السرطانية.

وفي الواقع، يعتقد أن العديد من مكونات عشبة الليمون تساعد في محاربة السرطان.

ويحدث هذا إما عن طريق التسبب في موت الخلايا مباشرة، أو تعزيز نظام المناعة لديك بحيث يكون جسمك قادرًا بشكل أفضل على محاربة السرطان بمفرده.

ولتقوية الرابط، يستخدم شاي الليمون أحيانًا كعلاج مساعد أثناء العلاج الكيميائي والإشعاعي.

نصائح عامة

من المهم الحفاظ على وزن صحي لأن السمنة عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وتنصح “NHS” بأن “أفضل طريقة لعلاج السمنة هي اتباع نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة بانتظام”.

المصدر: الكونسلتو

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