سمك ثمين وأغلى من الذهب.. ماذا تعرف عنه؟!

يتمتع السمك المعروف باسم “السمك الزبيدي” بمكانة اقتصادية واستهلاكية متميزة على مستوى منطقة الخليج بصورة عامة، وفي داخل دولة الكويت بصفة خاصة.

وكشفت مصادر مطلعة أن سعر “السمك الزبيدي الكويتي” قد تجاوز سعر الذهب، في الوقت الخالي.

وحذرت المصادر من أن مخزون الكويت من هذا النوع من الأسماك في تناقص ينذر بالخطر، على الرغم من أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تطمئن المواطنين بخصوص أن جميع أنواع الأسماك متواجدة بوفرة في السوق، سواءً المحلي أو المستورد.

وأشارت إلى أن “السمك الزبيدي” له وضع مختلف حيث يعاني من ندرة العرض، خاصة أنه لا يتم صيده إلا بصورة موسمية.

وكشفت المصادر أنه فيما يتعلق بصيد “السمك الزبيدي” فإن ذلك يرتبط بقرارات وسياسات الهيئة العامة للثروة السمكية، حيث تتولى تحديد موعد الصيد ووقفه، وتقرر كذلك الأحجام المسموح بتداولها من خلال الأسواق.

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