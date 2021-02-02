“ماسك”: لدينا “قرد سعيد” بشريحة إلكترونية في جمجمته

تمكنّت شركة “نيورالينك”، التي أسّسها إيلون ماسك، من زراعة شريحة إلكترونية في دماغ قرد، في سياق المساعي الهادفة إلى توفير واجهة اتصال بين المخ والكمبيوتر.

وكشف “ماسك” عن بعض التفاصيل المتعلقة بالاختبارات التي تجريها “نيورالينك” على القرود، حيث ألمح، في حديثه إلى عدّة آلاف من مستخدمي تطبيق “Clubhouse”، قائلا أن الشركة لديها “قرد سعيد” يستمتع بألعاب الفيديو عقد زراعة شريحة “نيورالينك” في دماغه.

وقال “ماسك” إن الشركة عندها في الوقت الحالي قرد داخل جمجمته شريحة لاسلكية من خلال أسلاك صغيرة، وهو قادر على ممارسة ألعاب الفيديو بعقله.

وأضاف أنه لا يمكن رؤية مكان الزرع، موضحًا أن هذا القرد يعيش حالة من الفرحة، حيث يستمتع بوجود أفضل المرافق المخصصة لراحة ورفاهية القرود على مستوى العالم.

وأردف: نريد أن يلعب القرود مع بعضهم البعض لعبة Mind-Pong.

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