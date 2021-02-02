فورد تعلن رسميًا عن قدوم جميع سياراتها مع نظام Android Automotive الجديد

أعلنت شركة فورد الأمريكية للسيارات عن تعاون بينها وبين شركة جوجل، وبناءًا على هذا التعاون عرفنا أن سيارات فورد ستعتمد على نظام أندرويد كنظام تشغيل وإدارة للسيارة بداية من عام 2023 القادم، وبناءًا عليه ستعتمد سيارات فورد على خدمات جوجل السحابية وخدمات جوجل للذكاء الاصطناعي، بالإضافة لتقنيات تعلم الآلة وغيرها من التقنيات التي تتيحها جوجل، وهي التي ستتمثل في نظام Android Automotive، وهو نظام متكامل للسيارات على عكس Android Auto الترفيهي.

فورد تعلن عن قدوم جميع سياراتها مع نظام Android Automotive

التعاون الجديد بين كلًا من سيارات فورد وشركة جوجل سيجعل وصول هذه السيارات لخدمات جوجل مثل الخرائط والمساعد الشخصي أسهل كثيرًا، هذا إلى جانب تطبيقات جوجل الأخرى التي يمكن استخدامها على السيارة، وسيتم تنفيذ كل هذه العمليات من خلال نظام متكامل منافس لنظام CarPlay من أبل، وبالرغم من المنافسة إلا أن نظام جوجل في سيارات فورد سيستمر في دعم أليكسا من أمازون!

صرّحت فورد أيضًا أن ما ينقص سيارتها هو النظام المتكامل التي يمكن للمستخدمين الاعتماد عليه، مع تلميحات بأن هذه الجزئية مهمة بقدر أهمية تصميم وأداء السيارة، هذا إلى جانب أن فورد وبالاعتماد على النظام الجديد ستكون قادرة على التواصل مع العملاء من ملاك السيارات لأمور مثل الصيانة الدورية وغيرها.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها تعاون مشابه، بل أن جوجل سابقًا قد تعاونت مع عدد كبير من مصانع السيارات لكي تقدم لهم خدمات مشابهة، كذلك فالنظام الجديد الذي سيتواجد في سيارات فورد وفي غيرها هو نظام يحمل الاسم Android Automotive وهو يختلف عن Android Auto، حيث أن الأول هو نظام تشغيل متكامل وليس نظام ترفيهي.