اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الوضع الوبائي ما بين المستوى الثالث والرابع ومعدلات الوفاة ارتفعت الأسبوع الماضي

قالت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا إن الوضع الوبائي في ليبيا ما بين المستوى “الثالث-الرابع”، مع معدل ارتفاع طفيف في الحالات الموجبة والوفيات خلال الأسبوع الماضي.

وتوقعت اللجنة زيادة في معدلات الوباء نتيجة زيادة عدد الحالات والنشاطات المجتمعية، مبينة أن مناطق” جنوب طرابلس، قصر بن غشير، الماية، سوق الخميس، العزيزية، المعمورة، جنوب بلدية المرقب، ومناطق الجبل” شهدت تصاعد في وضعها الوبائي.

وأضافت اللجنة أن النسبة التقريبية للتحاليل الموجبة للمسافرين بلغت15%، موصية بإجراءات مستعجلة، وتعزيز الإجراءات الوقائية وفى المناطق ذات المعدلات العالية ومنع التجمعات، ووضع الغرامات المالية للمخالفين للإجراءات.

وطالبت اللجنة بضرورة توفير التحاليل اللازمة للمعامل المعتمدة، وإدخال التحليل السريع المعتمد من منظمة الصحة العالمية لتغطية العجز الحاصل بالمختبرات، والاهتمام برفع الكفاءات الصحية بمراكز العزل، وإيقاف السفر إلى الدول التي ظهرت بها السلالة الجديدة لكورونا مؤقتاً.

يُشار إلى أن المستشار الوبائي للجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا محمد شمبش قال الاثنين في تصريح للرائد إن الوضع الوبائي بالبلاد في تزايد، وأنهم أحالوا مذكرة للمجلس الرئاسي تتضمن فرض إجراءات؛ للحد من تفشي الفيروس.

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