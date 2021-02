تحديث iOS 14.5 القادم يتيح فتح الايفون عبر ساعة ابل ومزايا أخرى!

قامت ابل بإطلاق النسخة التجريبية من التحديث القادم لهوااف الايفون iOS 14.5 والذي يحمل بعضاً من المزايا الجديدة المهمة للغاية، سوف نتطرق إليها في هذا المقال.

فتح قفل الايفون بواسطة ساعة ابل

عند ارتداء كمامة الوجه قد لا تعمل ميزة التعرف على الوجه في الايفون Face ID وقد يضطر المستخدم إلى إدخال كلمة المرور عوضاً عن ذلك، وتلك عملية تستغرق وقتاً طويلاً.

في تحديث iOS 14.5 أضافت ابل خياراً جديداً من أجل فتح الايفون أثناء ارتداء الكمامة عبر ساعة ابل بعد عمل مسح جزئي للوجه.

سوف يشعر المستخدم باهتزاز في الساعة حول معصمه مع تنبيه بأن الايفون قد تم فتحه وخيار على الشاشة لإعادة قفل الايفون.

تفعيل شبكات الجيل الخامس على الايفون ثنائي الشريحة

هواتف الايفون التي تحتوي على شريحتين Dual SIM : واحدة عادية وأخرى رقمية، سوف يتمكن أصحابها من تفعيل شبكات الجيل الخامس 5G على كلتا الشريحتين بعد أن كانت مقتصرة فقط على شبكات الجيل الرابع 4G LTE.

ميزة عدم التتبع

بعد مشاكل كثيرة مع كبرى شركات الإعلانات عبر الإنترنت مثل فيسبوك قررت ابل أخيراً طرح ميزة عدم التتبع Anti Tracking لكافة المستخدمين لمنع تعقب المستخدم وجمع بياناته بواسطة التطبيقات.

بعد التحديث سوف تلاحظ ظهور رسالة منبثقة تتيح لك حرية الاختيار إما بعدم السماح للتطبيق بتتبعك وجمع بياناتك Ask App not to Track وحينها سوف تصبح كافة بياناتك مجهولة ومحفوظة بعيداً عن أعين التطبيق.

الخيار الآخر هو السماح بالتتبع بالضغط على سماح Allow وعندها سوف يجمع التطبيق بياناتك ويرسلها إلى الشركات الإعلانية التي ستحللها لاحقاً لتعرض لك الإعلانات المناسبة.

البيانات التي يتم جمعها تكون مثل اسمك وعنوانك الجغرافي وعنوان جهازك IP ونظام التشغيل وربما أيضاً سجل التصفح والبحث.

تحديث iOS 14.5 لايزال في المرحلة التجريبية، وسوف يستغرق وقتاً حتى الإطلاق النهائي المتوقع أن يكون خلال شهر مارس المقبل.