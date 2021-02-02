متاحف الفاتيكان تعيد فتح أبوابها بعد إغلاق دام 88 يوماً

أعلن القائمون على متاحف الفاتيكان أن المتحف سيعيد فتح أبوابه التي أغلقت 88 يوماً بسبب القيود التي فرضها فيروس كورونا لتكون بذلك أطول فترة يغلق فيها المتحف منذ الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك في بيان نشره المتحف على موقعه الإلكتروني وستفتح أبوابه للجمهور من الاثنين إلى السبت، لكن يجب حجز التذاكر مسبقاً لزيارات محددة زمنياً، وذلك بعد أن قامت إيطاليا بتخفيف القيود المفروضة لتطويق انتشار الفيروس.

واستغل القائمون على المتاحف فترة الإغلاق للقيام بأعمال صيانة وتجديد لمرافق المتحف منها نفض الغبار بعناية عن اللوحات الجدارية التي تعود إلى القرن الـ15 والتي تجلب بالعادة 6 ملايين زائر سنوياً.

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