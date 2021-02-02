وكالة ناسا تعلن عن نجاح عملية استبدال البطاريات على سطح المحطة الفضائية الدولية

تمكن رائدان تابعان لوكالة ناسا أمس الاثنين من أن ينجحوا بعملية استبدال البطاريات المثبتة على السطح الخارجي للمحطة الفضائية الدولية، واستمرت المهمة في الفضاء المفتوح حوالي 5 ساعات و20 دقيقة.

وقال بيان صادر عن الوكالة أن الرائدين مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر تمكنا أيضاً من القيام بأعمال أخرى منها ترقية العديد من الكاميرات الخارجية للمحطة، وتركيب كاميرا عالية الدقة على وحدة Destiny قبل انتهاء الوقت المحدد للرحلة.

ويخطط رواد الفضاء التابعين لوكالة ناسا أن يقوموا بعملية اخرى في الفضاء المفتوح تشمل استبدال بعض التقنيات في الذراع الإلكترونية الموجودة على وحدة Kibo التابعة للمحطة.

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