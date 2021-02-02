سامسونج تطور كاميرا منبثقة قابلة للاستدارة لهواتف جالكسي

شاومي ليست الشركة الوحيدة التي تحاول ابتكار نموذج مغاير للكاميرات، بل سامسونج لديها اجتهادات واضحة وذكية أيضًا، وآخرها هي تقنية كاميرا منبثقة قابلة للاستدارة والتي ظهرت في براءة اختراع رسمية في الأيام السابقة، وببساطة هذه البراءة ستجعل الكاميرا الخلفية الرئيسية بكل عدساتها تحل محل الكاميرا الأمامية.

كاميرا منبثقة قابلة للاستدارة من سامسونج

سجّلت سامسونج براءة الاختراع المميزة تلك في منتصف عام 2020، لكنها بدأت في الظهور فقط يوم أمس، وقد تم تسجيل براءة الاختراع تلك في مركز براءات الاختراع العالمي WIPO، والأمر هنا بسيط من حيث الفكرة لكنه صعب التنفيذ بدون شك.

كل ما في الأمر أن الكاميرا الخلفية الرئيسية بعدساتها المختلفة ستحل الآن محل الكاميرات/الكاميرات الأمامية، وهذا لأن الكاميرا الخلفية ستكون منبثقة، أي ستكون قادرة على الخروج من مكانها، إلى جانب ذلك، الكاميرا ستكون قادرة على الاستدارة أيضًا، يعني أنها ستنبثق ومن ثم تستدير، وهذا سيحولها لكاميرا أمامية!

كما هو الحال في أي براءة اختراع، ليس من المؤكد أننا سنرى هذه الخاصية قريبًا في هواتف سامسونج، بالعكس، قد تكون مجرد براءة اختراع “لاستعراض العضلات”، لكن بدون أدنى شك، لو تم تقديم هذه التقنية فهي ستشكل فارق كبير جدًا في سوق الهواتف الذكية، نظرًا لأنها ستحل محل الكاميرا الأمامية، مما سيقدم شاشة كاملة بدون أي ثقوب أو نوتش! — ما رأيك؟ وهل تظن أن هذه الفكرة مميزة وقابلة للتنفيذ؟