طبيب روسي يسلّط الضوء على أخطر أعراض “الزهايمر”

كشف طبيب روسي عن الأعراض الأولى التي تعتبر ناقوس خطر يحذر من الإصابة بمرض “الزهايمر” الذي يُهدد الدماغ، مشدّدًا على ضرورة المبادرة بمراجعة الطبيب، في حال ظهورها.

وتطرق البروفسور وعالم النفس الروسي، أندريه زبيروفسكي، للحديث عن الإشارات الأولى التي تنذر بالإصابة بمرض “ألزهايمر”.

وأشار إلى أن المصاب أحيانًا ما يفقد القدرة على إدراك المحيط، حيث ينسى مكان متجر، اعتاد على الذهاب إليه طوال 30 عامًا.

ولفت “زبيروفسكي” إلى علامة أخرى تتمثل في نسيان الكلمات أو استخدامها في أماكن لا تتناسب مع معانيها، أو عندما ينطق شخص ما بكلمة، ثم يعترف بأنه نسي ما تعنيه بالضبط.

وشدّد على أنه في هذه الحالة يكون من الضروري مراجعة الطبيب المختص، لتشخيص الحالة.

وأشار “زبيروفسكي” إلى أن النشاط الاجتماعي عند كبار السنّ هو علامة على صحة عقلية جيدة، فإذا كان أقرباؤنا مهتمين بحياتنا، ويوجهون انتقادات وتكون لهم آراء واضحة فإن هذا يعتبر مؤشرًا قويًا على تمتعهم بـالصحة العقلية والنفسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية