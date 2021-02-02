صدفة تقود طفلة لاكتشاف بصمة قدم ديناصور تعود لـ220 مليون عام

استطاعت طفلة تدعى ليلي وايلدر، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، اكتشاف بصمة قدم محفوظة لديناصور، وذلك على شاطئ بالقرب من “باري” في جنوب “ويلز”.

وكانت عائلة الطفلة “ليلي” تتنزه سيرًا على الأقدام، في منطقة المحلية، وفجأة، تمكنت الطفلة من العثور على هذه البصمة بقرب البحر في خليج “بيندريكس”.

ويعرف هذا الشاطئ بوجود آثار أقدام الديناصورات عليه.

ومن شأن هذا التطور، الذي قادت إليه الطفلة “ليلي”، أن يساهم في توصل العلماء إلى معلومات حول الكيفية التي كانت الديناصورات تمشي من خلالها.

وقالت أمينة الحفريات في متحف ويلز الوطني، سيندي هاولز، إن بصمة قدم الديناصور المتحجرة ، ترجع إلى 220 مليون عام، وتتميز بأنه من أكثر النماذج المحفوظة التي تم العثور عليها حتى الآن.

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