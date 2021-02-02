الكشف عن أحدث الكاميرات الرقمية من قبل شركة Fujifilm اليابانية

أعلنت شركة Fujifilm اليابانية عن كاميرا GFX 100S الجديدة المطورة والتي ستكون من بين أحدث الكاميرات الرقمية المخصصة للمصورين الاحترافيين.

وصمم هيكل الكاميرا ليكون متين يدخل فيه المعدن والبلاستيك المدعم بألياف الكربون، وتصور بدقة (11648/8736) بيكسل بفضل مستشعر بصري بدقة 102 ميغابيكسل وعلى تقنية IBIS التي تصور صور عالية الدقة أثناء الحركة.

وتستطيع تصوير فيديوهات 4К بفضل بمعالجات X-Processor وحصلت على منافذ لبطاقات SD/SDHC/SDXC، وميزات لإرسال الصور إلى الهاتف الذكي مباشرة عبر شبكات البلوتوث أو Wi-Fi.

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