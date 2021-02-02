هاتف Huawei Mate X2 القابل للطي قادم في فبراير الجاري – إليك مواصفاته

هواوي لازالت تطور سلسلة هواتفها القابلة للطي Mate X بشكل طبيعي، وطبقًا لتسريب قوي من مصدر صيني فالشركة تعمل حاليًا على الجيل الأحدث والمتمثل في هاتف Huawei Mate X2 وهو الذي سيأتي مع تصميم وآلية طي مشابهة لما رأيناه في هواتف سامسونج الأخيرة وتحديدًا هاتف جالكسي Z فولد 2، هذا في حين أن نفس المصادر قد أكدت أن الآلية ستختلف قليلًا.

هاتف Huawei Mate X2 القابل للطي قادم في فبراير الجاري

مصدر التسريب قد أوضح أن آلية طي الهاتف ستختلف عن ما تقدمه سامسونج في هاتف جالكسي Z فولد 2 من نواحي متعددة، لكن تصميم In Folding Design سيظل كما هو، أي يُمكننا توقع فتح وإغلاق الهاتف بنفس الطريقة التي تقدمها سامسونج.

الهاتف قادم مع معالج كيرين 9000 الرائد، هذا إلى جانب أن الهاتف سيقدم تقنيات جديدة سواء من ناحية السوفتوير أو الهاردوير، هذا كله بالإضافة إلى أن الهاتف قد مر من مراحل المراجعة من منظمة MIIT ومنظمات صينية أخرى عديدة.

طبقًا للمعلومات المتوفرة، الهاتف قادم بأبعاد 161.8*145.8*8.2 مللي متر، هذا في حين أنه سيأتي مع شاشة رئيسية بقياس 8.01 بوصة، إلى جانب شاشة ثانوية عند الطي بقياس 6.45 بوصة، هذا في حين أن الشاشة الرئيسية في هاتف Huawei Mate X2 ستأتي بدقة 2480*2220 وبتردد 120 هيرتز.

سيأتي الهاتف أخيرًا ببطارية بسعة 4,400 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 66 واتّ وسيأتي مع واجهة EMUI 11 المبنية على أندرويد 10.