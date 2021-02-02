كيفية فتح قفل الايفون بواسطة ساعة ابل؟

مع تحديث iOS 14.5 التجريبي الجديد تم إضافة ميزة تتيح فتح قفل الايفون باستخدام ساعة ابل، في هذا المقال سوف نتناول آلية عمل تلك الميزة الجديدة وكيفية تفعيلها.

في البداية يجب أن ننوه أن تلك الخاصية حالياً متاحة على تحديث iOS 14.5 للايفون و watchOS 7.4 لساعة ابل، ولا يزال التحديثان في الوضع التجريبي إلى الآن ولم يتم إطلاقهما لعامة المستخدمين بعد. قد يتم إطلاق التحديثات خلال شهر مارس المقبل.

ابل قامت خصيصاً بإضافة ميزة فتح قفل الايفون عبر ساعتها الذكية نظراً لفشل نظام التعرف على الوجه Face ID في التحقق من هوية المستخدم عند ارتداء الكمامة.

فتح قفل الايفون باستخدام ساعة ابل

بعد تنزيل تحديث iOS 14.5 على الايفون و watchOS 7.4 على ساعة ابل ( الإصدار التجريبي أو النهائي لاحقاً) قم بالتوجه إلى الإعدادات Settings > رمز الدخول و Face ID > قم بتفعيل خيار فتح القفل بواسطة ساعة ابل Unlock iPhone with Apple Watch.

سوف يعمل هذا الخيار عند توفر الشروط الآتية:

ارتداء الكمامة أثناء عمل تقنية التعرف على الوجه Face ID.

ارتداء ساعة ابل حول معصمك.

ساعة ابل مفتوحة ومفعل عليها خيار إدخال كلمة مرور.

ساعة ابل مفعل عليها خيار التعرف على المعصم.

سوف يتم فتح قفل الايفون تلقائياً عند ارتداء الكمامة مع الساعة حول المعصم، وسوف يشعر المستخدم باهتزاز في الساعة حول معصمه مع تنبيه بأن الايفون قد تم فتحه وخيار على الشاشة Lock iPhone لإعادة قفل الايفون مرة أخرى.

ابل أيضاً كانت سابقاً قد أضافت ميزة فتح قفل أجهزة ماك بواسطة ساعتها الذكية، لكنها في الايفون أكثر سرعة.

ميزة فتح القفل بواسطة ساعة ابل على الايفون تقوم فقط بفتح قفل الشاشة لا أكثر، وليس لها دور مثلاً في التحقق من الهوية عند عمليات الدفع الإلكتروني أو المليء التلقائي لكلمات المرور في متصفح سفاري.

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