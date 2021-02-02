أبل تُطلق آيفوناً جديداً بسعر متوسط.. وتترك تقنية رائعة

كشفت أحدث التقارير التقنية أن شركة أبل الأمريكية، قد تعود مرة أخرى لاستخدام حرف S في هواتفها، فربما الآيفون القادم سيحمل اسم iPhone 12s وليس iPhone 13.

ورغم أن أبل ستُطلق الجيل الجديد من هواتفها في شهر سبتمبر القادم على الأقل، إلا أن التسريبات بدأت بالظهور، فأحدثها يشير إلى أن نسخة iPhone 12s Pro سيأتي بشاشة مقاس 6.1 بوصة وهو نفس مقاس شاشة الهاتف iPhone 12 Pro الذي أُعلن عنه أواخر العام الماضي.

بالتأكيد ستضيف أبل بعض التغييرات على السلسلة الجديدة، أبرزها سيكون البدء بالاعتماد على شاشات ذات معدل تحديث 120 هيرتز، إضافة إلى استخدام مستشعر بصمة أسفل الشاشة، والاستمرار بدعم تقنية التعرف على الوجه Face ID وتحسينها.

ومن التسريبات التي انتشرت مؤخرًا أن أحد هواتف سلسلة آيفون القادمة سيأتي بذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، ومن المتوقع أن تستخدم الشركة عدسة واسعة الزاوية، لأول مرة.

كما أفادت بعض التقارير أن أبل سجّلت براءة اختراع لعدسة منظار للتقريب البصري، وقد نرى ميزة التقريب اعتمادًا على عدسة المنظار في هواتف آيفون القادمة.

كما تشير تقارير أخرى إلى أن أبل تخطط لإطلاق هاتف بسعر اقتصادي مثلما فعلت العام الماضي عندما أطلقت الهاتف iPhone SE 2020، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية إطلاق هاتف اقتصادي جديد في شهر أبريل القادم.

الهاتف على الأرجح سيكون مشابهًا لهاتف آيفون 12 ميني، وسيأتي بشاشة مقاس 5.4 علمًا بأن هاتف iPhone SE 2020 جاء بشاشة مقاس 4.7 بوصة، وسيدعم الهاتف مستشعرا مدمجا في زر التشغيل.

بدون بصمة

وكانت تقارير تقنية كشفت عن نية شركة أبل إطلاق سلسلة هواتف آيفون العام القادم، بدون صندوق، بعدما أطلقت هواتف آيفون هذا العام مع صندوق أصغر، لا يحتوي على محول الطاقة والسماعات السلكية.

وقد أجرت استطلاعًا سألت فيه المستخدمين حول استخدامهم لمحول الطاقة، وسؤال آخر كان حول انطباعهم عن تقنية التعرّف على الوجه Face ID التي اشتهرت بها هواتف آيفون.

ووفقًا لبعض الأنباء المتداولة في الآونة الأخيرة، فإن أبل تُفكر في إلغاء ميزة Face ID من هواتف آيفون العام القادم، ورغم أنها تقنية رائعة إلا أن المستخدمين واجهوا بعض المشاكل مؤخرًا، مثل صعوبة استخدامها أثناء ارتداء الكمامة في ظل الوضع الصحي الحالي في مختلف أنحاء العالم، كذلك صعوبة استخدامها في ظروف الإضاءة المنخفضة، كل هذا يشير إلى أن أبل تفكر جديًا باعتماد تقنية مستشعر البصمة ذات الأوجه المتعددة، مثل استخدامها أسفل الشاشة، أو في الظهر، أو في زر الطاقة.

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