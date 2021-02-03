خاصية جديدة في إنستقرام ستسمح باستعادة الفيديوهات والصور بعد حذفها

بدأت شبكة التواصل الاجتماعي المحبوبة انستقرام في إطلاق خاصية جديدة مفيدة حقًا، وهذه الخاصية ستعمل على منع مسح الصور والفيديوهات بشكل تام من أي حساب، حيث ستتيح الخاصية الجديدة استعادة الفيديوهات والصور دون أي ضرر في خلال شهر من مسحها، سواء تم مسحها من طرفك أو بسبب عملية اختراق!

استعادة الفيديوهات والصور على انستقرام بعد حذفها

الخاصية الجديدة ستعمل من خلال مجلد يحمل الاسم Recently Deleted أو العناصر المحذوفة مؤخرًا، ومن خلال هذه الخاصية سيتم إنشاء مجلّد أشبه بمجلد Trash الموجود في تطبيق صور جوجل، وببساطة فمسح أي صورة أو فيديو بشكل كامل لن يحذفها من الحساب، بل سينقلها لهذا المجلد لمدة شهر كامل.

الصور والفيديوهات هي التي ستبقى لمدة شهر كامل في هذا المجلد، بينما القصص Stories ستبقى فقط لمدة 24 ساعة كما هو مقدر لها من البداية، ويُمكن الوصول لهذا المجلد باتباع الخطوات التالية:

• الدخول للإعدادات

• إعدادات الحساب Account

• الملفات المحذوفة مؤخرًا Recently Deleted

وذلك سواء على أندرويد أو iOS

ما يميز هذه الخاصية ويجعلها فعلًا خاصية آمنة هو أن استعادة الفيديوهات والصور المحذوفة لن تتم إلا بتأكيد شخصيتك من خلال رسالة بريد إلكتروني أو رسالة على رقم هاتفك، وكذلك هو الحال عندما تحاول أن تحذف أي صورة بشكل كامل! لكن على العكس، لكي تدخل لمجلد Recently Deleted نفسه لن يكون عليك تأكيد هويتك، بل ستحتاج لذلك فقط عند المسح الدائم لأي عنصر، أو عند محاولة استعادة عنصر محذوف.

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