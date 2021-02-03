مُؤسّس “تيسلا” وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك: حاول العديد من أصدقائي إقناعي بالانخراط في “بتكوين” لفترة طويلة

“ماسك” نادمٌ على عدم استثماره في سوق “العملات الرقمية”

أعرب مؤسس “تيسلا”، وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، عن ندمه الشديد على عدم الاستثمار في سوق العملات الرقمية منذ 2013.

وصرّح “ماسك” قائلاً: حاول العديد من أصدقائي إقناعي بالانخراط في “بتكوين” لفترة طويلة”، من الواضح أنه كان عليّ، على الأقل، شراء بعض عملات “بتكوين” قبل ثماني سنوات.

وجدّد رجل الأعمال الأمريكي، تأييده للعملات المشفرة في نقاش على التطبيق الصوتي الشهير Clubhouse، كما غيّر حالته الشخصية على حساب “تويتر” الخاص به يوم الجمعة إلى#bitcoin.

وأضاف “ماسك”: أعتقد في هذه المرحلة أن “بتكوين” شيءٌ جيدٌ، وهي على وشك الحصول على قبول واسع من قبل رجال التمويل التقليديين.

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