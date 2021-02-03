شيرين رضا تنشر الملصق الرسمي لفيلم “قمر 14”

نشرت الفنانة شيرين رضا، الملصق الدعائي الرسمي لفيلم “قمر 14″، الذي يضمّ عددًا من النجوم.

وفي وقت سابق، كشف المنتج محمد السبكي، عبر حسابه على الإنستغرام، صورة الملصق، الذي تصدّر أبطاله بالكامل واجهته، وكتب مُعلنًا موعد عرضه: “فيلم قمر ١٤.. صيف ٢٠٢١ إن شاء الله”.

ويتكوّن فيلم “قمر 14” من خمس حكايات، ويضمّ عددًا كبيرًا من نجوم الفن منهم “خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد”، وغيرهم، وهو إنتاج أحمد السبكي، وإخراج هادي الباجوري.

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