كيف ستقوم ابل بتحسين الكاميرا واسعة المجال في ايفون 13 ؟

هواتف ايفون 13 القادمة جميعها سوف تأتي مع كاميرا واسعة المجال Ultra Wide مثلما حدث مع هواتف ايفون 12 إلا أن ابل سوف تقوم بتحسينها بصورة كبيرة.

وفقاً لما ذكره محللو مجموعة باكليز Barclays المالية نقلاً عن مصادرهم، فإن ابل تنوي أن تقوم بزيادة فتحة العدسة في الكاميرا واسعة المجال Ultra Wide في هواتف ايفون 13 لتبلغ F/1.8 بدلاً من F/2.4 كما هو الحال في هواتف ايفون 12.

زيادة فتحة العدسة في الكاميرا واسعة المجال يعني حساسية للضوء بصورة أكبر وتحسين أداء الكاميرا في الإضاءة الليلية المنخفضة.

كانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن تطوير الكاميرا واسعة المجال سوف يقتصر فقط على إصدارات البرو من ايفون 13 إلا أن التسريبات الجديدة من محللي بنك باركليز Barclays تناقضها وترجح أن يشمل التطوير كافة الإصدارات.

الكاميرا واسعة المجال تقوم بتصوير المشهد بزاوية واسعة وبالتالي يكون النطاق الذي يتم تصويره أكبر بقدر ما ترى عينك تقريباً، وهذا قد يكون مفيداً في بعض الأحيان مثل تصوير المشاهد الطبيعية.

الكاميرا واسعة المجال في هواتف الايفون حالياً جيدة إلا أن تفاصيل الصور بها ليست حادة وأداؤها أقل في الإضاءة المنخفضة مقارنة بالكاميرا الأساسية والكاميرا المكبرة الأمر الذي يستدعي تطوير مواصفاتها وقدراتها.

تسريبات أخرى أشارت إلى تحسينات أخرى في كاميرا هواتف ايفون 13 تشمل تحسين مواصفات وأداء الكاميرا المكبرة Telephoto.

لا ننسى كذلك التحسين الذي يطرأ على جودة الصور بفضل المعالجة المميزة لها عبر معالج الصور الذي يأتي مع المعالج الرئيسي. يُقال أيضاً أن ابل قد تقوم بإضافة حساس اللايدار LiDAR وتقنية تثبيت الصور Sensor Shift لمزيد من الإصدارات.

ابل نهاية العام الجاري سوف تطلق أربعة إصدارات مختلفة من ايفون 13 بنفس قياس الشاشة في هواتف ايفون 12 : 5.4 إنش و 6.1 إنش و 6.1 إنش و 6.7 إنش على الترتيب.

تسريبات أخرى ذكرت أن ابل تفكر في إدراج مستشعر التعرف على بصمة الإصبع في الشاشة ليكون خيار إضافي للتحقق من هوية المستخدم في حالة فشلت تقنية التعرف على الوجه Face ID في ذلك وهو ما يحدث كثيراً عند ارتداء الكمامة على الوجه.