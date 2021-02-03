طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تعثر على بصمة قدم ديناصور عمرها 220 مليون عام

عثرت ليلي وايلدر (4 أعوام) برفقة عائلتها عندما كانوا يتنزهوا بشاطئ معروف بالقرب من البحر في خليج “بيندريكس” على قدم ديناصور محفوظة بشكل جيد وبحسب العلماء فإن عمرها يصل إلى 220 مليون عام.

ويشتهر هذا الشاطئ بآثار أقدام الديناصورات عليه، ويستغل العلماء أثار هذه الأقدام في معرفة طريقة مشي الديناصورات، ووصفت أمينة الحفريات في متحف ويلز الوطني أن الإكتشاف يعد من أفضل الأمثلة المحفوظة من أي مكان في المملكة المتحدة.

وعندما حلل العلماء هذا الأثر ودرسوه بشكل متقن تبين أن طول القدم أكثر من 10 سنتيمترات بقليل وصنعها ديناصور يبلغ ارتفاعه 75 سنتيمترا، وطوله 2.5 متراً.

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