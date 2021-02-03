شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تتم أطول رحلة لها في تاريخها

أتمت شركة الطيران الألمانية الاثنين الماضي أطول رحلة في تاريخها بواقع 13 ألفا و600 كيلومتر في غضون 15 ساعة و36 دقيقة بواسطة طائرة إيرباص “إيه 350-900” تابعة لها.

وتنقل هذه الطائرة باحثون من معهد “ألفريد فينر” والطاقم الجديد لكاسحة الجليد البحثية الألمانية “بولارشترن” وكانوا قد ذهبوا الى جزر فوكلاند للحصول على بيانات للتنبؤات المناخية في بحر وودل في أنتاركتيكا لمدة شهرين.

ويعود سبب الرحلة بحسب متحدثة باسم معهد “ألفريد فيغنر” الى جائحة كورونا وأضافت أن الراكبين خضعوا لحجر صحي لمدة اسبوعين قبل الرحلة.

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