بريطانيا: الجرعة الأولى من لقاح “أكسفورد_أسترازينيكا” توفر الحماية من كورونا لمدة 12 أسبوعاً

أكد وزير الصحة البريطاني “مات هانكوك” الأربعاء، أن الجرعة الأولى من لقاح كورونا الذي طورته جامعة “أكسفورد، وأسترازينيكا” توفر مستوى عالِيا من الحماية تدوم مدة 12 أسبوع.

وقالت -وكالة رويترز- إن ما يميز هذا اللقاح قلة تكلفته وسهولة تخزينه حيث يحفظ في براد عادي، مقارنة بلقاحي ” موديرنا، وفايزر- بيونتيك” اللذين يحتاجان إلى درجة حرارة -70 للتخزين بحسب الوكالة.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن هذه النتائج تدعم استراتيجية الحكومة لتأجيل الجرعة الثانية من اللقاح بحيث يمكن توصيل تطعيم المزيد من الأشخاص بالجرعة الأولى وفقا لما نقلته وكالة “سبوتنك” الروسية.

وكانت بريطانيا بدأت في يناير الماضي عملية التطعيم باستخدام اللقاح المضاد لكورونا من مجموعة أدوية “أسترازينيكا” وجامعة أوكسفورد، لتكون أول دولة في العالم تقدم على استخدام هذا اللقاح.

يُشار إلى أن اللجنة العلمية الاستشارية قالت، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن أولى دفعات من لقاحات كورونا ستصل نهاية فبراير الحالي أو بداية مارس، وستكون الدفعة الثانية بعدد 300 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”، ستخصص لكبار السن فقط فوق 65 سنة.

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